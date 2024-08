Projeto de lei propõe a Semana do Hip Hop nas escolas do DF 

As escolas públicas e privadas do Distrito Federal poderão ter uma semana do hip hop. É o que propõe o Projeto de Lei 1222/2024, de autoria do deputado distrital Max Maciel (Psol), apresentado na quarta-feira (14/8).

O objetivo da proposição é reconhecer e celebrar a importância cultural e social do gênero musical, além de utilizar suas ferramentas pedagógicas para enriquecer o ambiente escolar. Maciel frisa que “o hip hop é mais do que um gênero musical, é um movimento cultural e social que está presente no mundo todo. O hip hop integra a educação afro e periférica nas escolas e realiza um trabalho notável nos territórios, vinculado ao processo educacional”.



Levar o gênero para o ambiente escolar seria uma oportunidade para valorizar as diferentes culturas e histórias, promovendo a inclusão e o respeito mútuo dentro das escolas, além de reconhecer e dar voz à diversidade, especialmente às periferias, onde o hip hop é uma expressão muito presente”, de acordo com a argumentação de Max Maciel.



O projeto também propõe que elementos como o rap, o slam, as batalhas de rima e a dança, sejam utilizados como ferramentas pedagógicas para desenvolver habilidades de comunicação, expressão artística e criatividade.