Incêndio florestal assusta moradores de Arniqueiras

Um incêndio florestal atingiu o conjunto 6 do Setor Habitacional Arniqueiras, próximo ao condomínio Vinícius de Morais, na noite desta quinta-feira (16/8), e assustou a vizinhança. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) está no local na tentativa de extinguir as chamas.

Outros casos

Um incêndio florestal de grandes proporções atingiu na tarde de 19 de julho a região da QI 28, entre a Ponte JK e a Ermida Dom Bosco, no Lago Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local para combater as chamas. A ação durou cerca de seis horas.



De acordo com a corporação, o fogo chegou a se aproximar das residências. “Rapidamente se iniciou o combate e, devido às proporções e à possibilidade de atingir as edificações, foi solicitado reforço operacional de outras unidades, incluindo a unidade especializada em incêndios florestais. Apesar de o local ser de difícil acesso e locomoção, as guarnições debelaram as chamas, evitando que elas se alastrassem para as casas. Foram queimados, aproximadamente, 38 mil m² de vegetação e não houve vítimas, apenas danos ambientais”, disse o Corpo de Bombeiros, em nota.