Homem de 75 anos tem parada cardiorrespiratória no Parque de Águas Claras

Um homem de 75 anos teve uma parada cardiorrespiratória (PCR), nesta quinta-feira (15/8), no Parque de Águas Claras. De acordo com as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi realizado de imediato os protocolos de reanimação com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ainda de acordo com a corporação, os socorristas não conseguiram restabelecer os sinais vitais, tendo o óbito sido declarado no local. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada.