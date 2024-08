Falso servidor público é preso por vender celulares roubados

Um homem de 29 anos foi preso por receptação qualificada nesta quinta-feira (15/8). Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito era investigado por vender celulares roubados e utilizava um uniforme do Departamento de Estradas e Rodagem— DER para dar credibilidade aos seus golpes. A prisão ocorreu durante a nova fase da operação Mau Negócio, deflagrada pela PCDF, por meio do trabalho de investigação da equipe da 15ª Delegacia de Polícia.

A corporação informou que as investigações tiveram início após um furto de celular ocorrido em Ceilândia, em fevereiro deste ano. Durante as apurações, os policiais descobriram que o aparelho havia sido vendido pelo suspeito para uma terceira pessoa e que para dar ares de legalidade à transação, o homem falsificou uma nota fiscal e se apresentou como funcionário do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), usando um uniforme do respectivo órgão público. A investigação revelou que o suspeito atuava nessa prática ilícita desde 2021 e possuía outros seis inquéritos policiais em seu desfavor.

Nesta quinta, os policiais realizaram busca e apreensão na residência do falso servidor, localizada em Taguatinga, e o prenderam.

Durante as buscas, os policiais apreenderam oito aparelhos celulares, dois notebooks, sendo um deles de propriedade da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, e quatro camisas do DER. A polícia investiga agora a origem desses bens para verificar se são produtos de outros crimes. A Operação Mau Negócio visa combater o comércio ilegal de produtos roubados.