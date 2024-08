Após identificação, corpos de vítimas de incêndio começam a ser liberados

A Polícia Civil concluiu o trabaho de identificação dos corpos das cinco vítimas do incêndio ocorrido em Arapoanga na noite da última segunda-feira (15/8). Agora, os corpos das vítimas já podem ser liberados para as famílias, que com a Declaração de Óbito, podem realizar os registros no cartório e o sepultamento. A informação foi compartilhada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã desta sexta-feira (16/8).

Três das vítimas, sendo duas crianças e um adulto, que estão sob os cuidados da Antropologia forense do Instituto Médico Legal (IML), foram identificadas por meio de exames de necropapiloscopia. As demais vítimas foram identificadas por meio de exames de DNA e análises de Odontologia Legal.

A corporação informou, ainda, que os laudos periciais que determinarão a causa do incêndio estão em fase de elaboração e serão divulgados assim que os resultados estiverem disponíveis. "A Polícia Civil do Distrito Federal segue empenhada em esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido e manterá a população informada sobre os desdobramentos do caso", finalizaram a nota.