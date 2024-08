Morre o artista e Jornalista Henrique Gougon, aos 78 anos

Morreu nesta sexta-feira (16/08) o artista mineiro Henrique Goulart Gonzaga Júnior, mais conhecido como Gougon. Querido e amado por tantos brasilienses, ficou conhecido no Distrito Federal por produzir mosaicos com personalidades de Brasília, como Juscelino Kubitschek, Paulo Freire e Lúcio Costa. Além disso, era chargista, jornalista e poeta. Exercendo todos esses dons com alegria e amor, virtudes pelas quais ficou conhecido.

De acordo com a amiga Ana Maria Lopes, 76, Gougon carregava muita criatividade e um alto astral para lá de especial. “Nossa amizade vem desde os tempos da adolescência. Fomos colegas de UnB, em 1968. A partir daí, não deixamos essa parceria alegre acabar. Trabalhamos juntos, também, na Câmara dos Deputados”, conta a jornalista e escritora.



Segundo ela, são de Henrique os mosaicos que enfeitam a Biblioteca Demonstrativa de Brasília. “Sua morte, em decorrência de Alzheimer, está sendo sentida por centenas de amigos. Uma de suas qualidades era essa: fazer amigos. Não sei mais o que dizer além da profunda saudade que ele deixou”, finaliza Ana Maria.



Gougon deixa um casal de filhos, a esposa Brígida e uma legião de pessoas que o amava, não somente pela arte, mas pelo coração gentil e feliz.