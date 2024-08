Cássia Eller: musical celebra a vida da cantora e compositora

Neste sábado (17/~8) e domingo (18/8), o Complexo Cultural de Planaltina será palco do musical Cássia Rejane: muito mais que Eller, às 20h. Ao Podcast do Correio, conduzido pelos jornalistas Samanta Sallum e Renato Souza, a mãe da cantora Cássia Eller, Nanci Ribeiro, e Eliéser Lucena, diretor do espetáculo, conversaram sobre os bastidores da produção e algumas curiosidades sobre a artista. O musical é baseado no depoimento de Nanci Ribeiro e de seus quatro filhos sobre a infância, a adolescência e a pré-fama de Cássia.

Vinte e três anos após o falecimento da cantora, Nanci relembra a trajetória da filha: "Eu só contei a história, que vai do nascimento dela até 1989. As travessuras e o fanatismo pelo futebol". Além da música, Cássia tinha outros hobbies e paixões — torcia pelo Atlético Mineiro, jogava sinuca e praticava skate. Confira a entrevista completa ao Podcast do Correio:

O diretor do espetáculo destaca a importância dos relatos dos familiares de Eller para a criar a montagem. "Estamos contando a história de uma família, não só da Cássia", explica.

Eliéser, que se aproximou primeiro de Carla Eller, uma das irmãs da artista. A primeira pergunta que fez a ela foi sobre como a artista era em casa, como irmã mais velha. E a resposta que teve foi surpreendente: "Ela era uma cachorra. Quando a mãe saía, ela aprontava muito".

Apesar de ter sido uma criança levada, Nanci recorda que na adolescência Cássia era mais tímida, "só ia para o colégio e voltava". Entretanto, foi nesse período que a música se transformou em um refúgio para a jovem, que passava as tardes trancada no quarto tocando violão.

O interesse pela arte sonora foi tão grande que a cantora aprendeu inglês e francês sozinha para cantar canções dessas línguas, assim como fez com o violão ao aprender por meio de revistas de banca. "Ela era um furacão no palco", destaca Nanci sobre a filha que se transformava de uma pessoa reservada em alguém desinibido nos shows que fazia.

Personalidade

Como filha e cantora, a personalidade de E ller era semelhante a da mãe: "Eu só faço o que eu quero, mas o que eu quero, eu faço mesmo, não adianta falar comigo. Pode até dar errado, mas se eu quero fazer, eu faço. E, nesse ponto, ela era muito parecida comigo", afirma Nanci. "Agora, aquele vozeirão é só dela. É único e marcou tudo o que ela fez", acrescenta. Nanci se apresentou em casas noturnas por algum tempo, quando era mais nova.

A música é bastante presente na família da cantora, como comentam os convidados do podcast. Na 40ª edição do Rock in Rio, Chico Chico, filho de Cássia Eller, irá se apresentar no palco Supernova, em 21 de setembro. Antes da fama, Cássia sonhava em se apresentar no Rock in Rio, o que sua mãe achava "impossível", mas "não queria desencorajar".

Em 2001, a cantora alcançou o que havia almejado e tocou no maior festival de música do país, com Nanci na multidão, acompanhando o sucesso da filha. "Ela estava numa alegria tão grande que ela ia realizar o maior sonho da vida dela, e eu fui, estava no meio do povão. Ela queria que eu ficasse no palco, mas falei: não, eu vou para a galera".

"Espero que os espectadores vejam que ela era uma pessoa como qualquer outra. As histórias dela poderiam ser de qualquer um", arremata Eliéser sobre o que a plateia pode esperar do musical. O espetáculo retornará a Brasília em 26 e 27 de outubro, só que no Complexo Cultural de Samambaia.

Serviço

Musical Cássia Rejane: muito mais que Eller

Local: Complexo Cultural de Planaltina

Endereço: Av. Uberdan Cardoso, Setor Administrativo, Lote 02

Sessões:



» Sábado (17/8), às 20h

» Domingo (18/8), às 19h

Ingressos: R$ 40, disponíveis na plataforma sympla.com.br; quem levar 1kg de alimento não perecível paga meia entrada

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso





