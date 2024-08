Homem é preso por tráfico. Veja vídeo da busca e apreensão na cobertura dele

Um homem foi preso em flagrante pelas equipes da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord/PCDF), nesta sexta-feira (17/8), por tráfico de drogas e posse de munição de calibre restrito. O suspeito estava foragido e havia diligências para cumprimento de mandado de prisão condenatório, expedido em 31 de julho, pela pela Vara de Execuções Penais, por crime tipificado na Lei de Drogas. A ação contou com apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Informações indicaram aos policiais que o procurado estava em uma distribuidora de bebidas, localizada na Quadra 502 de Samambaia. Com isso, as equipes se mobilizaram e flagraram o indivíduo saindo do local em um Jeep Renegade, acompanhado de um Fiat Argo. Em seguida, o suspeito deixou o veículo em um lava-jato e foi de carona para um residencial na Quadra 411 da mesma região.



No condomínio, o homem morava em uma cobertura, no 11º andar. Ao ingressarem no local, as equipes deram cumprimento ao mandado. No local, avistaram porções de drogas espalhadas pela casa e tanto o acusado quanto o amigo dele, que também estava no apartamento, foram presos.



Além disso, foi constatado que a casa servia de depósito para substâncias ilícitas. Os agentes realizaram uma busca pelo espaço e encontraram drogas variadas, munições, carregadores de arma de fogo, dinheiro em espécie, uma prensa destinada à fabricação de munição e cadernos para anotações de contabilidade, possivelmente relacionadas ao tráfico.



Com apoio dos policiais da Rotam, parte da equipe seguiu para o endereço do segundo indivíduo detido. Na residência, também foi realizada uma busca. Em sequência, localizaram o Jeep Renegade, que também foi apreendido.



Veja a busca e apreensão realizada na cobertura do acusado: