PMDF prende foragido acusado de matar transexual no Sudoeste em 2020 

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, na noite de quinta-feira (15/8), um indivíduo procurado por homicídio cometido no Sudoeste em 2020. A prisão aconteceu no bairro Lucio Costa, durante um patrulhamento.

Os agentes avistaram o suspeito andando próximo à via, na marginal sul da EPTG, o que os levou a se aproximar para garantir a segurança do homem, evitando um possível acidente. Na abordagem, os militares perceberam que ele apresentava sinais evidentes de embriaguez e estava visivelmente alterado.



O homem tentou enganar os policiais fornecendo nomes falsos, mas acabou confessando ser foragido da justiça, o que foi sucedido por uma tentativa de suicídio, ao tentar pular de uma ponte. Os policiais conseguiram segurar o homem antes que ele caísse.



Para assegurar a integridade física do suspeito, foi solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Após o atendimento, o homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi descoberto que ele era o autor de um homicídio ocorrido no Sudoeste em 2020 e estava com um mandado de prisão em aberto.



A vítima foi a transexual Juliana da Cruz Costa, 32 anos, morta na comercial 101 do Sudoeste, em 10 de dezembro daquele ano. Investigações revelaram que a vítima se negou a dividir o lanche com o sem-teto, o que teria motivado o homicídio.