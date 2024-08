Concurso Nacional Unificado terá reforço das forças de segurança

O Concurso Nacional Unificado (CNU) que ocorrerá neste domingo (18/8), em Brasília receberá o reforço das forças de segurança. O Protocolo de Operações Integradas (POI) é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e conta com representantes de órgãos federais e locais.



“A participação dos representantes de todos os órgãos envolvidos é essencial para um planejamento prévio e conjunto, para garantir que a aplicação das provas ocorra de forma tranquila”, explica o secretário da SSP-DF, Sandro Avelar. “Teremos representantes de todos os órgãos reunidos no Ciob, para monitorar a movimentação nos locais de prova, facilitando assim a resolução de situações em casos necessários.”

A Polícia Militar (PMDF) fará a escolta das provas, tanto na entrega quanto no recolhimento. “Além da escolta, que é uma atividade essencial para a realização do exame, haverá policiamento ostensivo feito por comandos especializados nas proximidades de todas as escolas, antes e após o horário de realização das provas”, pontua o coronel Wesley Santos, comandante do Departamento Operacional da PMDF. Haverá reforço no policiamento nos 297 locais de realização de provas, a pé e com viaturas.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) prestará atendimento de urgência e emergência, quando demandado, em conjunto com o Samu. Para qualquer situação, o Grupamento de Aviação Operacional da corporação estará de prontidão. Todos os locais de prova terão apoio de brigadistas e de seguranças particulares.

As equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito (Detran) farão controle de tráfego e fiscalização nos locais de prova. Para isso, serão montadas equipes de patrulhamento compostas sempre por mais de uma viatura. O Detran fará, ainda, ações para impedir o estacionamento irregular. A recomendação é que os candidatos, sempre que possível, utilizem o transporte coletivo ou transporte por aplicativos ou táxi; e, se forem de carro, estacionem em locais permitidos.

