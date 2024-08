Idoso de 86 anos morre atropelado no Gama

Um atropelamento causou a morte de um idoso de 86 anos na tarde deste domingo (18/8), na Quadra 8, Conjunto I, no Setor Sul, Gama. O homem, identificado pelos bombeiros como E.G.V., teve o óbito declarado ainda no local e o condutor do automóvel não se feriu. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que o motorista estava com sintomas visíveis de embriaguez. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou atendimento à ocorrência às 14h45 empenhando três viaturas.

Ao chegar ao local, a equipe de socorro deparou-se com o ciclista caído ao solo após ter sido atingido por uma Volkswagen Amarok de cor preta. O homem foi atendido pelos bombeiros, que constataram parada cardiorrespiratória. Protocolos de reanimação cardiopulmonar foram adotados, porém, após cerca de 40 minutos de manobras, o homem não reagiu e teve o óbito declarado.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal foram acionadas. O condutor foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.