EPIA fica congestionada após acidente de trânsito envolvendo três veículos

Quem passou pela EPIA, na altura do Cruzeiro Velho, por volta das 12h deste sábado (17/8), encontrou o trânsito congestionado. Isso porque duas faixas tiveram de ser interditadas após um acidente de trânsito envolvendo três veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi registrada por volta das 11h51 e três viaturas foram utilizadas nos atendimentos.

Houve uma colisão envolvendo três veículos. Um Hyundai i30 de cor prata, um Fiat Cronos Vermelho e um Citroen C3 Branco. Segundo o CBMDF, o condutor do veículo Cronos, identificado pelas siglas C. S. L, de 36 anos, queixava-se de dores na cervical, foi atendido no protocolo de trauma e transportado consciente e orientado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB). Os ocupantes dos demais veículos foram atendidos no local e não necessitaram de transporte ao hospital.



Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Os bombeiros informaram que o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).