Restaurante pega fogo em Vicente Pires e assusta moradores

O teto do restaurante Costelaria Brasília, localizado em Vicente Pires, pegou fogo na tarde deste domingo (18/8). A fumaça se alastrou em grandes proporções pela região, assustando moradores e comerciantes. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 17h26, empenhando quatro viaturas. A perícia foi acionada para apurar as causas do incêndio.

Chegando ao local, a equipe de socorro visualizou as chamas e muita fumaça saindo do telhado do estabelecimento. Imediatamente, as guarnições desenvolveram linhas de mangueiras e realizaram o combate direto às chamas, apagando o incêndio. Parte do telhado ficou danificado e alguns botijões de gás foram retirados da edificação.



Veja vídeo do incêndio: