Sargento dispara contra empresário em boate e é preso ao tentar invadir hospital

Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi preso em flagrante na manhã deste domingo (18/8) por tentar invadir o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) após atirar contra um homem em uma boate.

Conforme apurado pelo Correio, o sargento Danilo Ferreira Lopes foi abordado por policiais militares nas imediações do HRT, enquanto segurava uma pistola CZ 9mm com 16 munições intactas. Ele estava tentando entrar na unidade hospitalar porque, minutos antes, havia disparado dentro de uma boate contra um dos proprietários do estabelecimento, localizado na QI 9 de Taguatinga Norte.

Ao notar a presença dos PMs, o sargento, que aparentava estar embriagado, entregou a arma para o militar mais antigo da equipe. Questionado sobre o motivo de estar tentando entrar no HRT armado, ele se mostrou agressivo e agitado. Os policiais precisaram algemá-lo para controlar a situação.



O empresário ferido estava na emergência do hospital no momento da ocorrência. O caso está sob investigação da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do sargento.