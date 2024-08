Tempo no DF: Inmet emite alerta laranja e umidade deve chegar a 20%

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para a umidade relativa do ar no Distrito Federal, que pode ficar abaixo de 20% durante toda a semana, principalmente durante a tarde, entre 13h e 16h. A temperatura máxima desta segunda-feira (19/8) deve piorar o cenário: os termômetros podem chegar até os 31ºC — a mínima registrada foi de 10ºC, na Estação meteorológica de Águas Emendadas.

A previsão é de céu claro com poucas nuvens que surgirão ao longo do dia. Segundo Cleber Souza, meteorologista do Inmet, essa condição de tempo seco e quente deve persistir nos próximos dias, sem previsão de chuvas até o final do inverno. "Será uma semana muito seca e quente, com grandes amplitudes térmicas ao longo do dia", concluiu o meteorologista.

Com o fim do inverno se aproximando, a tendência é que o clima se mantenha seco e com poucas mudanças, o que exige atenção redobrada da população para enfrentar os desafios impostos pelo tempo no Distrito Federal.

Cuidados

Por conta da baixa umidade, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação, umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade, não praticar atividades físicas no período de calor, dar preferência a refeições leves e se proteger do sol. Além disso, é preciso ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar incêndios e queimadas.