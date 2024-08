Incêndio atinge dois barracos em Planaltina; não há vítimas

No começo da noite de domingo (18/8), um incêndio atingiu uma área de vegetação em Planaltina e se alastrou por dois barracos localizados no no condomínio Quintas do Amanhecer II, próximo à escola Aprodarmas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que empenhou quatro viaturas na ocorrência, os locais não eram habitados e tiveram apenas danos em lonas e madeiras. Com o combate imediato às chamas, evitou-se que o incêndio se propagasse para a vegetação e os demais barracos.

Não houve vítimas e, de acordo com a corporação, ainda não se sabe as causas do incêndio.



Tragédia

Há uma semana, na última segunda-feira (12/8), um incêndio causou a morte de cinco pessoas da mesma família, também em Planaltina. Conforme registrado na ocorrência da Polícia Civil do DF (PCDF), vizinhos afirmaram que a proprietária do imóvel mantinha um altar religioso e tinha o hábito de acender velas todas as segundas-feiras.

A casa de madeira foi totalmente consumida pelo fogo e no local restaram apenas escombros.