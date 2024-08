Dia do Ciclista: saiba sobre os perigos enfrentados e a prevenão

A semana do Dia Nacional do Ciclista, celebrado em 19 de agosto, é marcada pela morte de um ciclista de 86 anos, atropelado neste domingo (18/8) no Gama. O idoso foi atingido por um Volkswagen Amarok de cor preta, que pesa 2 mil quilos, na Quadra 8, Conjunto I, no Setor Sul. As equipes de resgate encontraram a vítima em parada cardiorrespiratória e realizaram os protocolos de reanimação cardiopulmonar. Apesar dos esforços e de 40 minutos de manobras, o homem, identificado pelos bombeiros como E.G.V., teve o óbito declarado no local. O condutor do veículo não se feriu.

Segundo dados do Departamento de Trânsito (Detran), em 2024, de janeiro a junho, seis ciclistas morreram nas vias do DF. Em comparação com o mesmo período de 2023, o número de vítimas foi maior. 14 ciclistas mortos de janeiro a junho. Ao todo, no ano passado, foram 21 óbitos.

O Dia Nacional do Ciclista foi instituído pela Lei nº 13.508, sancionada em 2017, em memória ao ciclista brasiliense Pedro Davison, atropelado e morto aos 25 anos por um motorista bêbado, em 2006, no Eixo Sul de Brasília. A data foi criada para conscientizar a população sobre a importância da segurança dos ciclistas no trânsito e para homenagear todas as vítimas de acidentes.

Treinamento

Os motoristas do transporte público coletivo do DF iniciaram nesta segunda-feira (19/8) um treinamento específico para a boa convivência no trânsito em comemoração ao Dia Nacional do Ciclista. Durante o curso é realizado um exercício peculiar, onde os rodoviários simulam situações que os ciclistas enfrentam diariamente, como pedalar em vias com muito tráfego de ônibus, que são veículos pesados e mais velozes.

O treinamento começou com 70 motoristas da Viação Marechal, na garagem da concessionária em Taguatinga, com palestras e aulas práticas aplicadas pelos instrutores da própria empresa. No exercício, os rodoviários se colocam no lugar de ciclistas, pedalando na margem da pista, enquanto os ônibus passam em alta velocidade a poucos metros. “O efeito é impactante, a gente recebe o deslocamento de ar e leva um susto quando o ônibus passa, causa um efeito psicológico importante”, explica Zeno Gonçalves, secretário de Transporte e Mobilidade (Semob),.

Zeno afirma que os ciclistas são heróis e aponta que o treinamento é importante. "Aqui, nós sabemos que o ônibus vem, a situação é controlada, temos cones para demarcar e a bicicleta não está em movimento. Imagina numa via onde o ciclista está em movimento, tem boca de lobo, tem a guia e o ônibus passa em alta velocidade”, compara, considerando a importância do motorista vivenciar a experiência. “É sempre muito importante a gente se colocar no lugar do outro”, acrescenta.

Prevenção

A ONG Rodas da Paz tem o objetivo de reagir à violência e ao crescente número de acidentes e mortes no trânsito do Distrito Federal. Ana Júlia Pinheiro é uma das coordenadoras da ONG e pede melhorias na infraestrutura. "Para que haja mudanças eficientes, é preciso que a lei funcione. Precisamos de fiscalizações eletrônicas eficientes, blitz bem sucedidas e fiscalização rigorosa de limite de velocidades", enumera.

Além disso, Ana acredita que vias que ligam as regiões administrativas (RAs) a Brasília não poderiam ser tratadas como rodovias, pois há uma grande quantidade de ciclistas nelas, o que torna o trajeto mais perigoso para as pessoas que usam bicicletas para se locomover. "Não poderiam ser rodovias, não se poderia admitir velocidade de 80 km por hora, pois, querendo ou não, você expõe a vida de ciclistas e pedestres. Eixão e via L4, por exemplo, deveriam ter uma velocidade menor. Áreas urbanas precisam ter esse cuidado", complementa.

Miguel Videl, chefe do Núcleo de Campanha Educativa de Trânsito do Detran-DF afirma que o órgão realiza ações educativas com foco na segurança do ciclista. "Temos diversas campanhas educativas como, Pprograma Bike em Dia; palestras em escolas, empresas, parques; e a capacitação para condutores de transporte coletivo. Promovemos também, mensalmente, o Circuito Passeio Ciclístico Detran-DF nas RAs, uma iniciativa do Departamento de Trânsito do Distrito Federal em parceria com as administrações regionais que visa estimular a utilização da bicicleta como meio de transporte, conscientizar sobre os benefícios do uso da bike, e destacar o papel ativo do ciclista na construção de um trânsito mais seguro", elenca.



