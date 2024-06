Ciclista morre após sofrer parada cardíaca na Floresta Nacional de Brasília

Um ciclista, de 49 anos, morreu na Floresta Nacional de Brasília (Flona), na manhã deste sábado (29/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem identificado apenas pelas iniciais A.M.N, sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O homem foi socorrido inicialmente por brigadistas do local. Duas viaturas e uma aeronave do Corpo de Bombeiros atuaram no atendimento. Ao chegarem na Flona, a equipe de médicos realizou manobras para tentar recuperar os sinais vitais do ciclista.

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou, por aproximadamente uma hora, o processo de reanimação cardiopulmonar (RCP), mas a vítima não reagiu e o óbito foi declarado ainda no local pela médica do Samu.