PM, PCDF e CBMDF são condecorados por combate ao incêndio na sede da OAB

O governador Ibaneis Rocha (MDB) participou, na tarde desta segunda-feira (19/8), de uma cerimônia em homenagem aos servidores da segurança pública do Distrito Federal que atuaram no combate ao incêndio ocorrido no edifício-sede do Conselho Federal da OAB em Brasília, em 27 de junho.

As medalhas foram entregues a integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), que demonstraram solidariedade e contribuíram com ações essenciais para o salvamento de vidas e preservação do patrimônio histórico. As homenagens ocorreram durante a sessão do Conselho Pleno, no prédio histórico da OAB, ao lado da sede oficial.

“Participei de uma cerimônia de homenagem às pessoas que ajudaram no combate ao incêndio que ocorreu no prédio do Conselho Federal da OAB algumas semanas atrás. Graças ao trabalho exemplar dos bombeiros e da polícia do DF, não tivemos uma tragédia e nenhum ferido”, escreveu Ibaneis nas redes sociais.

O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, destacou que todas as homenagens são justas para as autoridades, servidores da segurança pública e funcionários da entidade. Ele acrescentou dizendo que os funcionários da brigada também foram essenciais para conter o incêndio. "Mesmo diante do perigo, não hesitaram em intervir, protegendo não apenas a infraestrutura do prédio, mas, principalmente, o que ele simboliza como emblema máximo da resistência da advocacia", afirmou.

Também foram condecorados os membros honorários vitalícios Cezar Britto, Ophir Cavalcante Júnior e Marcus Vinicius Furtado Coêlho, além do presidente Nacional do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), Sydney Sanches; do presidente da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil (Fenia), Felipe Martins Pinto; do presidente da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (Concad), Eduardo Uchôa Athayde; e, em nome de todos os agraciados pela Medalha Rui Barbosa, a conselheira Cléa Carpi.









Incêndio

O incêndio atingiu o prédio da OAB em 27 de julho. Na ocasião, a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (SUDEC), vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), foi acionada para vistoria no prédio atingido e interditou parcialmente o edifício.

Durante a inspeção, a subsecretaria verificou que o incêndio atingiu principalmente a região de circulação vertical do prédio (caixas de escada, elevadores, ar condicionado, cabeamentos e equipamentos elétricos). Contudo, não identificou nenhuma anormalidade estrutural aparente nos andares da edificação.

Em nota, a Defesa Civil havia informado que os técnicos emitiram Termo de Interdição Parcial e caberia aos administradores patrimoniais do prédio "sanar as exigências de entregar laudo com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), produzido por empresa ou profissional habilitado, que ateste a segurança estrutural e indique as causas e possíveis soluções para mitigação dos riscos encontrados; executar serviço de manutenção para mitigação dos riscos; e apresentar laudo de estabelecimento de normalidade e cronograma de obras de recuperação".

"A desinterdição está condicionada ao cumprimento de todas as exigências e só ocorrerá mediante Termo de Desinterdição, que é emitido pela Defesa Civil. O acesso às áreas interditadas pode ser feito para as devidas reparações requeridas, mediante acompanhamento pelo técnico designado responsável (engenheiro ou arquiteto) designado pelo particular, que deverá tomar as medidas necessárias para a manutenção do isolamento parcial do local. A Defesa Civil esclarece, por fim, que atua executando ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas, destinadas a evitar ou minimizar desastres, apoiando as ações dos órgãos de emergência, que realizam as primeiras intervenções.", informou.

Durante o incêndio, duas pessoas foram resgatadas do terraço do prédio por uma aeronave da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). À época, segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), as pessoas resgatadas não tinham ferimentos graves e foram encaminhadas para unidades de atendimento devido a inalação de fumaça. Uma pessoa foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos nos pés.