CLDF promove primeira Semana de Combate ao Feminicídio

A Procuradoria da Mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) promove, até o dia 23 de agosto, a primeira Semana de Combate ao Feminicídio. O evento tem como tema Izabel Guimarães: Um Grito por Justiça, Um Chamado para a Ação, em uma homenagem à mulher que foi assassinada pelo companheiro na frente do filho em fevereiro de 2023. Parte das ações do Agosto Lilás, a iniciativa abrange uma série de eventos, painéis, mutirões de atendimento, diálogos interativos e apresentações culturais focados na conscientização e prevenção da violência contra as mulheres. A vice-governadora do DF, Celina Leão, e a secretária da Mulher do DF, Giselle Ferreira, estiveram presentes na abertura.

Celina, uma das criadoras da Procuradoria da Mulher da CLDF, destacou a importância de apoiar as mulheres e de ressaltar que elas não estão sozinhas. “Hoje, temos legislações e uma rede de apoio para protegê-las. O GDF tem empenhado várias ações no combate ao feminicídio e continuaremos incansáveis na busca por justiça e por um mundo onde todas as mulheres possam viver com segurança e dignidade”, disse a vice-governadora.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, apresentou dados sobre a redução do número de feminicídios no DF de 2023 para 2024. “A criação da força-tarefa, envolvendo o GDF e outros órgãos do judiciário e da sociedade civil, foi essencial para desenvolver e implantar políticas públicas e entender o que os indicadores apontavam. A partir daí, levamos à população do DF mais informações, campanhas de prevenção, eventos e ações nas quais abordamos os tipos de violência, a importância da denúncia e outras formas de prevenir e combater a violência doméstica e familiar”, explicou Giselle Ferreira.

Resiliência

Dias antes de ser morta, Izabel Guimarães havia compartilhado uma carta aberta nas redes sociais, expressando força e independência, além de fé na justiça divina. “Meu jeito assusta, minha independência intimida, meu amor próprio é suficiente, minha personalidade é forte, meu carisma conquista e minha sinceridade apavora. Resumindo, mulher bem resolvida”, escreveu ela. As palavras de Izabel são um testemunho de resiliência e determinação em viver plenamente, apesar dos desafios.



*Com informações da Agência Brasília

