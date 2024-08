Traficantes são presos com 120kg de skank; grupo usava nova rota para o DF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação integrada com a Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal (CORD/PCDF) apreendeu aproximadamente 120 kg de skank, com um valor estimado em R$ 3 milhões. A abordagem foi realizada na noite desta segunda-feira (19/8), às 23h, na BR-060 km 13, no Recanto das Emas. Além dos entorpecentes, um caminhão foi apreendido e dois indivíduos foram detidos.

A operação batizada Rota do Norte, foi instituída após investigações apontarem que traficantes estavam utilizando novas vias para chegar ao DF. Eles se aproveitavam das dificuldades de monitoramento e das condições precárias dos trechos na Região Norte. Os criminosos transportavam as drogas em caminhões à noite e nos finais de semana, para evitar a fiscalização.

Durante a operação, agentes da PRF e da CORD/PCDF abordaram veículos suspeitos na rodovia e identificaram um caminhão que carregava aproximadamente 120 kg de skank, droga conhecida pelo alto poder psicoativo. O entorpecente avaliado em cerca de R$ 3 milhões, estava escondida em baixo de uma lona e armazenada em caixas de papelão.

Segundo a PRF, a operação Rota do Norte representa um esforço contínuo para desmantelar redes criminosas que atuam no tráfico de drogas na região.