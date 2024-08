Galpão de material de reciclagem pega fogo em Ceilândia; veja vídeo

Às 8h45 desta terça-feira (20/8), um galpão de material de reciclagens pegou fogo no Setor de Indústrias, na Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter as chamas e, até o fechamento desta nota, continuava atuando no local.

Segundo trabalhadores que atuam na proximidade, logo que o incêndio começou os funcionários do galpão deixaram o local. Por isso, de acordo com eles, ninguém se feriu.

Thiago Rodrigues, 28 anos, é ajudante de descarga e trabalha ao lado do galpão. À reportagem, ele contou que perceberam a fumaça por volta de 10h40 e logo acionaram os bombeiros. “Todo mundo saiu muito rápido, mas ninguém sabe como o fogo começou, já mandaram três viaturas dos bombeiros aqui e a fumaça continua”, disse.





Ao Correio, o tenente coronel Pérsio, do CBMDF, confirmou que, inicialmente, não há nenhum ferido. “A gente está com recurso, com seis viaturas e, apesar da fumaça, a situação está se desenrolando bem”, apontou. A reportagem também recebeu a informação, por meio de outros militares, de que o fogo começou em uma montanha de peças de carros.

O major Teixeira apontou que o fogo está concentrado em uma montanha de materiais recicláveis, como metal, bancos de carro e tecidos. “A montanha está localizada no meio do lote, por isso não há risco do incêndio se alastrar aos lotes vizinhos.” Por medidas de precaução, o militar informou que o prédio vizinho teve de ser evacuado.

“O combate é demorado devido ao tipo de material, que são combustíveis e em grande quantidade. O que chama atenção de todos, claro é a fumaça, mas a situação já está sendo controlada”, completou.

Veja o vídeo do incêndio: