Homem conhecido como "Gil Bombado" é preso após atirar em outro no DF

Conhecido como "Gil Bombado", homem é preso após atirar em outro no DF - (crédito: Redes sociais)

Um homem conhecido como “Gil Bombado” foi preso pela Polícia Civil do DF (PCDF) acusado de tentar matar um homem a tiros após uma discussão em um bar localizado em Sobradinho 2. Durante a prisão, os policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia apreenderam uma pistola calibre 9mm supostamente utilizada na tentativa de homicídio.

O crime ocorreu em 20 de julho e o homem foi preso no começo da noite desta segunda-feira (19/8). Segundo as investigações, Gil teria discutido com um rapaz próximo a um bar, na DF 420. Na ocasião, o criminoso efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Apesar dos tiros acertarem o rapaz, ele não ficou gravemente ferido.

Nesta segunda, policiais civis da 35ª DP prenderam o acusado em casa, na QMS de Sobradinho 2. Durante as buscas na residência, os agentes encontraram a pistola. Gil acumula outras duas ocorrências na polícia por ameaçar pessoas com arma. Em uma outra ocasião, chegou a agredir um policial militar.