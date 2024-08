PMDF apreende 3,71 kg de drogas após perseguição em Planaltina

Durante operação de fiscalização de trânsito realizada na segunda-feira (19/8) pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu 3,71 kg de drogas após perseguir uma moto em alta velocidade em uma área próxima ao Morro da Capelinha em Planaltina (DF).

Ao receber a ordem de parada, o condutor da motocicleta ignorou-a e empreendeu fuga, dirigindo-se para uma área próxima ao Morro da Capelinha, em Planaltina. Os policiais iniciaram um acompanhamento tático, durante o qual o motociclista abandonou a motocicleta em uma área de mata. As buscas contaram com o apoio do Batalhão Cães (BPcães) e do Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP), porém, o condutor não foi localizado.

Na motocicleta, foram encontrados 3,71 kg de uma substância semelhante a maconha, além de um celular. A ocorrência foi registrada e os itens apreendidos foram encaminhados para a 16ª Delegacia de Polícia.