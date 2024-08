Polícia prende adolescente suspeito de tentar matar homem na Estrutural

Um adolescente suspeito de tentativa de crime análogo a homicídio foi apreendido na Cidade Estrutural. A ação ocorreu nessa segunda-feira (19/8) e foi feita pelos Policiais Militares do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (Gtop 35). No local também foi encontrada uma grande quantidade de drogas.

A polícia foi chamada para atender uma ocorrência envolvendo uma vítima de 25 anos que havia levado tiros. Ao chegarem no local, encontraram o rapaz recebendo atendimento e consciente. Ele informou aos policiais quem seria o possível autor dos disparos. Momentos depois, a equipe do Gtop avistou um adolescente com as mesmas características descritas pela vítima. O suspeito tentou fugir em uma bicicleta ao perceber a aproximação dos policiais, mas perdeu o controle, caiu e foi detido.



O suspeito admitiu ter tentado matar a vítima por conta de uma rixa e contou onde teria escondido a arma usada na tentativa de homicídio. Quando os militares chegaram ao local, um lote abandonado, não encontraram a arma, mas se depararam com uma grande quantidade de drogas e cartuchos de munições. Nesse momento, o acusado tentou fugir novamente, mas foi contido. Ele foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para registro da ocorrência.