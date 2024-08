Suspeito mata e esquarteja homem após briga em Luziânia

Um suspeito de 43 anos foi preso em flagrante no último domingo (18/8), em Luziânia, após matar e esquartejar um homem com quem tinha discutido no dia anterior. A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) foi acionada após populares localizarem pernas e braços em um terreno baldio no bairro Vila Izabel.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios de Luziânia – 5ª DRP, com apoio da Polícia Técnico-Científica e da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Investigação

Segundo a PCGO, após o recolhimento das partes do corpo, imediatamente as investigações foram iniciadas para a identificação do cadáver, a localização das demais partes do corpo e descoberta do autor do crime.



O cadáver foi identificado por meio dos exames periciais que mostraram que o indivíduo era um homem de 35 anos, que, segundo familiares, estava desaparecido desde sábado (17/8). A corporação informou que o homem identificado tinha passagens por porte de arma de fogo e porte de drogas para consumo.



Também na investigação, foi descoberto que, no dia anterior ao que o corpo foi encontrado, o homem havia se envolvido em uma briga com um morador do bairro Vila Izabel, mesma região onde foram encontradas as partes do cadáver.



Os policiais localizaram a casa do então suspeito que, durante tentativa de abordagem, fugiu. Contudo, policiais civis do GIH e policiais militares realizaram o cerco na região e conseguiram capturá-lo. O homem confessou o crime e indicou aos policiais onde a cabeça e o tronco do cadáver foram descartados.



Foram realizados novos exames periciais e o restante do cadáver foi recolhido. Com base nas informações, o autor foi conduzido à sede das Delegacias Especializadas em Luziânia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.



Verificou-se, ainda, de acordo com a PCGO, que o suspeito tinha passagens por violência doméstica. Além de confessar o crime, ele afirmou que as brigas e o homicídio aconteceram porque o outro homem teria dado em cima de sua companheira.



Após a lavratura do procedimento, o autuado foi recolhido à unidade prisional Luziânia, onde permanece a disposição da justiça de Goiás. A PCDF destacou que as investigações prosseguem para a elucidação de todas as circunstâncias do crime.