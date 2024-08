GDF amplia carga horária de 385 servidores da Saúde

A carga horária de 385 servidores da rede pública de saúde do Distrito Federal foi ampliada pelo governo local por meio de um decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e publicado no Diário Oficial do DF (DODF) na última segunda-feira (19/8). Segundo o GDF, a medida tem o objetivo de melhorar a prestação de serviços à população e atender às necessidades dos profissionais de saúde.

O ato beneficiou 22 categorias profissionais que trabalham em hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) como cirurgiões-dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, técnicos em higiene dental, entre outras especialidades.

Ibaneis Rocha se pronunciou sobre a medida e ratificou o trabalho em prol de uma saúde mais eficaz no DF. "O objetivo é reforçar o quadro de funcionários e agilizar o atendimento para diminuir as filas. Nosso governo está atento e trabalha todos os dias para garantir maior cobertura, qualidade e melhores resultados nos atendimentos públicos", escreveu o governador na rede social X.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, destacou a importância da iniciativa para aumentar a força de trabalho no Distrito Federal. “A ampliação da carga horária dos 385 trabalhadores é parte de um esforço do Governo do Distrito Federal para reforçar nossa equipe, garantindo maior segurança tanto para os gestores quanto para os servidores. Realocamos os recursos existentes, transformando horas extras em carga horária contratual, com foco em áreas críticas, como emergências e UTIs, sem aumentar os gastos, mas otimizando o uso dos recursos para melhor atender à população”, afirmou.

Com a mudança, os servidores, que anteriormente trabalhavam 20 horas semanais, passam a cumprir uma jornada de 40 horas semanais. Essa medida gera economia no valor de R$ 2,5 milhões aos cofres públicos. Os profissionais beneficiados devem se apresentar à chefia imediata para formalizar a alteração no regime de trabalho.

A adesão à ampliação da carga horária tem sido expressiva entre os servidores da SES-DF. Em maio de 2023, foram concedidas 509 ampliações. De acordo a coordenadora da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep), Mabelle Roque, a mudança traz benefícios tanto para a saúde pública quanto para os profissionais.

“Essa ampliação resulta em um aumento na disponibilidade dos serviços oferecidos pela SES-DF. Agora, teremos profissionais com mais tempo disponível, o que naturalmente amplia o número de atendimentos e aumenta a eficiência operacional da pasta. Para os servidores, essa medida representa uma oportunidade de crescimento profissional e financeiro”, avalia.

*Com informações da Agência Brasília

Saiba Mais Cidades DF Homem conhecido como "Gil Bombado" é preso após atirar em outro no DF

Homem conhecido como "Gil Bombado" é preso após atirar em outro no DF Cidades DF Estrutura das UBSs do DF é alvo de críticas em Auditoria do TCDF

Estrutura das UBSs do DF é alvo de críticas em Auditoria do TCDF Cidades DF Suspeito mata e esquarteja homem após briga em Luziânia