Vídeo: Veja momento em que homem atropela ex e outras duas pessoas

O atropelamento proposital ocorrido na noite de terça-feira (20/8) foi registrado por uma câmera de segurança localizada próximo ao local do crime, no Setor Sul do Gama. A suspeita é de feminicídio. O condutor passa com o carro mais de uma vez em cima das vítimas. Juliana Soares, 34 anos, morreu no local. Era o dia do aniversário dela. Maria do Socorro Barboza Soares, 60 anos, mãe de Juliana, teve fratura no braço e, quanto à criança, Isabela, até o momento não há detalhes sobre a gravidade dos ferimentos. O suspeito é Wallison Felipe de Oliveira, de 29 anos, que seria ex-marido de Juliana e está foragido.



Uma testemunha ocular de 41 anos, disse que o condutor do veículo avançou sobre o meio-fio e realizou manobras agressivas na área da parada de ônibus próxima à clínica. "Eu estava entrando no carro quando vi o Corolla pulando o meio-fio. Ele deu a volta na frente da parada de ônibus, manobrou e passou por cima de uma mulher e depois de uma criança. A mãe da vítima que havia sido atropelada, correu e se jogou sobre o corpo da filha para protegê-la, mas o motorista parou o carro e disse: 'Tá vendo o que você fez?'. Em seguida, ele manobrou novamente e atropelou a senhora", relatou a testemunha, ainda em estado de choque.

O caso é investigado pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama). Procurada, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que a dinâmica completa do ocorrido está em fase de apuração. O veículo envolvido, um Toyota Corolla, foi abandonado num estacionamento próximo ao local do atropelamento e removido para o pátio da delegacia após a perícia.

Veja o vídeo: