PCDF divulga foto do suspeito de atropelar e matar a ex-mulher, no Gama

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou a foto do homem acusado de atropelar duas mulheres e uma criança, no Gama, na noite da terça-feira (20/8), por volta das 23h40, em frente a uma clínica localizada na Quadra 3 do Setor Sul. Trata-se de Wallison Felipe de Oliveira, de 29 anos, que seria ex-marido de Juliana Soares, de 34 anos, que morreu no local. Era aniversário da vítima. A suspeita é de feminicídio.

Maria do Socorro Barboza Soares, 60 anos, mãe de Juliana, teve fratura no braço esquerdo e foi encaminhada ao Hospital Regional do Gama (HRG), enquanto a Isabela de 5 anos, filha de Juliana, foi levada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), ambas com muitos ferimentos, embora estáveis, de acordo com informações da Polícia Militar (PMDF).



O caso é investigado pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama). Procurada, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que a dinâmica completa do ocorrido está em fase de apuração. O veículo envolvido, um Toyota Corolla, foi abandonado num estacionamento próximo ao local do atropelamento e removido para o pátio da delegacia após a perícia.

Dentro do carro, foi localizada uma receita médica com o nome do suspeito, auxiliando na sua identificação. Testemunhas afirmaram que o indivíduo fugiu a pé em direção a uma área de mata próxima à Vila Roriz.



Uma testemunha ocular de 41 anos, disse que o condutor do veículo avançou sobre o meio-fio e realizou manobras agressivas na área da parada de ônibus próxima à clínica. "Eu estava entrando no carro quando vi o Corolla pulando o meio-fio. Ele deu a volta na frente da parada de ônibus, manobrou e passou por cima de uma mulher e depois de uma criança. A mãe da vítima que havia sido atropelada, correu e se jogou sobre o corpo da filha para protegê-la, mas o motorista parou o carro e disse: 'Tá vendo o que você fez?'. Em seguida, ele manobrou novamente e atropelou a senhora", relatou a testemunha, ainda em estado de choque.



Medida protetiva



Juliana Soares havia entrado com um pedido de medida protetiva contra Wallison, em novembro de 2022, quando namorava com ele há seis meses. Ela relatou à justiça que o companheiro era agressivo quando bebia e que houve um episódio em que ele pegou a bolsa dela, com todos os documentos e foi embora, após beberem em um bar do Gama. Nesse episódio, quando Juliana posteriormente que devolvesse os seus pertences, ele disse que a mataria.



A vítima também relatou, à época, que Wallison era CAC e tinha em sua posse várias armas e munições, inclusive na casa dele, onde, existia “um verdadeiro arsenal” e que ele sempre andava armado pela cidade.



O pedido de Juliana foi deferido pela juíza Jeanne Nascimento Cunha Guedes, do Tribunal de Justiça (TJDFT). No entanto, uma outra decisão da corte, de janeiro de 2023, revogou a medida.



“Analisando os autos, nos termos da manifestação ministerial, verifica-se que os atos investigatórios promovidos até o momento não são aptos a demonstrar a existência dos subsídios indispensáveis à apresentação da peça vestibular. Desse modo, temerária se torna a deflagração da ação penal, porquanto a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade resultaria na instauração de processo, cujo resultado não teria nenhuma utilidade prática”, proferiu na decisão o juiz Felipe de Oliveira Kersten.