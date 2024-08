Governo inicia a construção da UBS do Incra 8, em Brazlândia

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), em parceria com a Secretaria de Saúde (SES-DF), iniciou a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Incra 8, em Brazlândia. O projeto, com investimento total de R$ 10,9 milhões, é a 12ª UBS construída pelo governo desde 2019.

A nova estrutura será uma construção ágil e padronizada, utilizando vigas e pilares metálicos. Localizada no km 31 da DF-180, a obra visa atender à crescente demanda por serviços de saúde na região, com foco especial na atenção primária. A execução do projeto será de responsabilidade da empresa Civil Engenharia, com investimento de R$ 10.976.426,30.



O projeto arquitetônico foi desenvolvido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde e da SES-DF, adotando um modelo modular que permitirá futuras expansões de acordo com as necessidades da população. A fase inicial incluirá dois módulos interligados por passarelas cobertas, com infraestrutura para acomodar até sete equipes de saúde da família.



Além dos módulos principais, o projeto prevê edificações de apoio para equipamentos de infraestrutura, como central de gases medicinais e reservatórios de água, além de áreas técnicas para depósito de resíduos. O entorno da UBS será equipado com estacionamentos, acessos e áreas de embarque e desembarque, garantindo acessibilidade e fluxo adequado de pacientes e colaboradores.



