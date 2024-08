DF tem mais de 27 mil vagas formais criadas no primeiro semestre de 2024

O Distrito Federal registrou a criação de 27.595 vagas formais no primeiro semestre de 2024, um aumento de 28,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. E o que mostra a pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF), com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O setor de serviços foi o principal motor desse crescimento, responsável por 21.615 vagas, destacando-se pela recuperação e pelo expressivo crescimento de sua atividade na capital.

O comércio varejista registrou um crescimento de 5,3% no acumulado anual, em comparação ao mesmo período do ano anterior. O presidente da CDL-DF, Wagner Silveira, celebrou os resultados: “Mais uma vez, o Panorama do Comércio mostra um crescimento do Distrito Federal acima da média nacional. Isso indica que os lojistas estão investindo corretamente e conseguindo crescer, minimizando os danos dos últimos anos.”



Apesar de uma redução na taxa de desemprego até determinado momento de 2023, houve um aumento que elevou o índice para 9,7% da força de trabalho local. Segundo o IBGE, o Distrito Federal conta com uma força de trabalho de 1,8 milhões de pessoas, das quais 1,61 milhões estão empregadas e 174 mil estão desempregadas. A renda média na região é de R$ 5,2 mil.



Com expectativas positivas para as vendas em agosto devido ao Dia dos Pais, 40% dos comerciantes associados à CDL-DF esperam um aumento nas vendas em relação ao mês anterior, de acordo com uma sondagem realizada pela entidade. Além disso, 16% dos entrevistados planejam ações para o Dia do Cliente, o que pode representar mais uma oportunidade para impulsionar as vendas.



Confira todos os dados no Panorama do Comércio do mês de agosto no site: https://cdldf.com.br/panorama-do-comercio/



