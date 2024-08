GDF vai construir uma nova sede para o Batalhão dos Poderes

Nesta quarta-feira (21/8), o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou a construção de uma nova sede para o 6º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), conhecido como Batalhão dos Poderes. O valor do investimento é de R$ 69.127.242,18 e o complexo será erguido em uma área de 13.671,80 metros quadrados.

De acordo com o GDF, a obra tem como objetivo reforçar e garantir a segurança de toda a região central de Brasília, onde estão alocadas as sedes dos Três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário.

O novo batalhão será construído na Quadra 4 do Setor de Administração Federal Norte (SAFN), contará com quatro edifícios e terá capacidade de acomodar um efetivo de até mil policiais, sendo 600 para pronto emprego.

Ainda segundo o governo, a licitação está marcada para 30 de outubro, às 9h, e vai abranger uma série de atividades essenciais para a entrega da nova unidade, incluindo a elaboração dos projetos básicos de arquitetura e engenharia, a obtenção das licenças e aprovações necessárias, além da execução das obras, montagem e instalação de equipamentos e mobiliários.