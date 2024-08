Kalango Corredor e FeitozaComZ: nomes inusitados de candidatos do Entorno do DF

No Distrito Federal, as eleições são apenas de quatro em quatro anos, mas isso não impede que os brasilienses vivenciem experiências relacionadas as eleições municipais, especialmente por conta da proximidade dos municípios do Entorno. Um dos pontos marcantes da disputa para prefeitos e vereadores são os nomes inusitados que alguns candidatos escolhem para colocar na urna.

De Planaltina (GO), Kalango Corredor (Podemos-GO) é um dos nomes mais curiosos da campanha política, mas não é só no nome que ele apresenta excentricidades. O músico de rua, corredor e ciclista Roberth Mytchuwm Machado Rego chama atenção pelo visual, com tatuagens por todo o corpo e rosto, e pelos vídeos com música e danças na internet.

Em Cristalina (GO), Magno Fonseca, o Calaguinho da Geladeira, se destaca. Já Belinho Pé de Serra (Avente-GO) é um dos representantes de Padre Bernado (GO). Francisca Rejania dos Santos, ou melhor, Baixinha do Corsa (PMB-GO), representa Santo Antônio do Descoberto (GO).

Para Jose Feitoza de Souza, de Águas Lindas do Goiás (GO), não basta corrigir a grafia do nome, é preciso soletrar que é FeitozaComZ (PMG-GO) na urna. Ainda em Águas Lindas, os Gêmeos do Forró (PP-GO) estão na disputa, mas, ao contrário do que parece, não são gêmeos, e sim uma pessoa só.

A seguir, separamos alguns dos apelidos mais peculiares dos candidatos dos municípios do Entorno.