Rally dos Sertões terá largada e chegada em Brasília pela primeira vez; veja a programação

Neste ano, o Rally dos Sertões, maior competição off road das Américas, retorna a Brasília, onde, pela primeira vez, ocorrerá a largada e a chegada da competição. A 32ª edição do evento será entre os dias 23 e 31 de agosto. O percurso, com uma extensão total de 3.500 km, incluirá, além do Distrito Federal, os estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia e desafiára 300 pitotos de motos, carros e UTVs (Utility Task Vehicle, em tradução livre para o português, veículo utilitário multitarefas).

Durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (22/8), no estádio Arena BRB Mané Garrincha, o governador Ibaneis Rocha manifestou a intenção de aumentar a presença da capital federal em eventos de âmbito nacional e internacional. "A gente vem reformulando todos os ambientes, como foi o caso da Casa de Chá e da Esplanada dos Ministérios. Temos aqui grandes potencialidades a partir do nosso aeroporto, que interliga com todas as capitais e com diversas cidades do nosso país. E temos aqui também uma rede hoteleira que está próxima dos locais dos eventos."

Com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), por intermédio do Banco de Brasília (BRB) e da Secretaria de Turismo (Setur), a expectativa em relação ao evento é injetar R$ 1,5 milhão diariamente na economia da região, além de gerar empregos diretos e indiretos. O governador afirmou que certamente o evento sediado em Brasília ajuda a dar visibilidade para a capital. " O Rali é um evento que é coberto por quase toda a imprensa nacional e isso traz para a capital da República a oportunidade de mostrar os nossos encantos. Brasília é uma cidade que tem se desenvolvido muito na área do turismo, com grande incentivo nosso, com participação em diversas áreas", disse Ibaneis.

Leonora Guedes, CEO da prova, destacou o lado social do evento. “Estamos aqui com mais de 300 competidores. O Sertões é um evento de três dimensões: além do esporte, temos o turismo, com a missão de promover o Brasil, e a dimensão social. Não faz sentido passarmos por todas as cidades pelas quais passamos sem deixar um legado de saúde, educação e conscientização ambiental para a população”, afirmou. A CEO também comentou sobre o fato de estar à frente de evento cujo o público é majoritariamente masculino. "É desafiador! Hoje a gente tem em torno de 4% de mulheres no grid dos Sertões, um percentual ainda muito pequeno. Um dos meus desafios, inclusive, é trazer mais mulheres para o Sertões, não só para piloto, para navegar, mas para ser chefe de equipe, para estar na turma de conteúdo. A gente tem mulheres guerreiras e capazes de pilotar, navegar e cuidar das equipes" declara a CEO do evento.

Expectativas

Influenciado pelo autor Guimarães Rosa, que desvendou o sertão em 1952 com sua obra Grande Sertão: Veredas, o Rally promete proporcionar intensas emoções para as equipes, competidores e espectadores. A piloto Janaína Souza estará no rally pela quinta vez, mas ainda não conhecia Brasília."Gostei muito da cidade. Achei muito bacana. Acredito que o Cerrado também será um grande desafio a todos os pilotos e a missão é chegar até o fim do rally com o mesmo sorriso no rosto com o qual a gente parte daqui, no início".

O piloto Nelsinho Piquet, que cresceu em Brasília, também comentou sobre suas expectativas em relação à prova. "A gente sempre entra para ganhar. Brasília já sediou a Fórmula 1 e tem o autódromo mais bem localizado dentro de uma capital comparado com outros É uma pena ele ter ficado desativado por 10 anos, mas vai voltar, se Deus quiser", afirmou o piloto.

Piquet contou também que, apesar de participar, não se prepara para a competição em razão de sua agenda corrida. Ele assegura que durante a prova tem como curtir a paisagem do Cerrado, especialmente na 30ª edição, cujo percurso cruzou o Brasil, saindo de Foz do Iguaçu até o Pará. "Foram inesquecíveis os lugares por onde a gente passou, tudo o que a gente viu. Nem nas férias você tem uma oportunidade como essa", finalizou.

Programação



Nesta sexta-feira (23/8), estão programados dois eventos especiais: o Super Prime, às 14h, e a Rampa Promocional, às 18h, onde todos os competidores serão apresentados. O Super Prime consiste em uma eliminatória em que os participantes se enfrentam de dois em dois em um circuito fechado, reunindo os oito mais rápidos de cada categoria – carros, motos e quadriciclos – até que restem apenas dois finalistas por modalidade para a disputa decisiva.

O público poderá assistir à apresentação das oito equipes que partirão nas primeiras posições durante o rally, no sábado (24/08), em uma arquibancada com capacidade para 10 mil pessoas. Clientes do BRB têm a oportunidade de trocar 2kg de alimentos por um ingresso. O banco disponibilizou mais de 1.500 entradas para essa troca, com um limite máximo de quatro ingressos por pessoa.

A troca dos ingressos para ambos os eventos pode ser realizada no estande da instituição financeira na Vila Sertões (Arena BRB Mané Garrincha – SRPN), com o portão de entrada do público a ser definido. A compra dos ingressos também pode ser feita no local, das 12h às 18h desta quinta-feira (22/08), e das 9h às 10h na sexta-feira (23/08).

* Com informações da Agência Brasília