Grave acidente na GO-118 deixa dois condutores mortos

Uma colisão envolvendo um micro-ônibus e um Fiat Strada nesta sexta-feira (23/8), na GO-118, próximo ao km 09, em Planaltina de Goiás, matou os condutores dos dois veículos envolvidos no acidente. O micro-ônibus transportava 26 pessoas, incluindo crianças e adultos, enquanto o Fiat Strada estava ocupado pelo motorista e uma passageira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), o condutor do Fiat Strada bateu de frente com o micro-ônibus. Os dois motoristas não resistiram e morreram no local. Quatro passageiros do ônibus foram levados ao hospital de Planaltina com ferimentos.

As avarias dos veículos foram classificadas como grandes para o Fiat Strada e pequenas para o micro-ônibus, que foram liberados após a remoção dos veículos e o término da perícia realizada pela Polícia Civil e Científica de Formosa. A pista foi liberada para o fluxo normal após a conclusão dos trabalhos no local.