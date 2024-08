Eleições na UnB: os próximos passos para escolha da nova reitora

A definição de quem será a nova reitora da Universidade de Brasília (UnB) pelos próximos quatro anos ficou para setembro. Nenhuma das três candidatas obteve maioria absoluta na contagem dos votos, encerrada sexta-feira, por isso, de acordo com as regras da disputa, realizada entre terça e quarta-feira, será necessário um segundo turno, previsto para ocorrer nos dias 3 e 4 do mês que vem. A disputa será entre Rozana Naves, com 42,08% da preferência do eleitorado, e Olgamir Amancia, com 31,18%. Fátima Sousa sai da disputa, com 26,74%.

A definição de que seria necessária uma nova consulta à comunidade universitária da instituição — formada por estudantes, servidores técnicos-administrativos e docentes — veio ao final de uma apuração que virou a noite, no auditório da Associação dos Docentes da UnB (ADUnB), e que começou com atraso e problemas. Votos que tiveram de ser verificados em separado porque alguns eleitores, aptos a votar, não constavam nas listas de seções de votação, e uso de cédulas erradas em alguns casos retardaram o andamento do processo. Os entraves foram resolvidos pela Comissão Organizadora da Consulta (COC), integrada por representantes dos trabalhadores, alunos e educadores da instituição, além representantes das chapas que ajudaram na fiscalização.

Para eleger a gestão da UnB, 56.806 pessoas estavam habilitadas. Desse total, 50.806 eram universitários, 2.862 técnicos-administrativos e 2.610 professores.

Concorrência

Rozana Reigota Naves é professora do Instituto de Letras desde 2006. Defendendo mudanças na atual gestão da universidade, Rozana revelou-se a principal voz de oposição no pleito. O candidato a vice-reitor da chapa dela é Márcio Muniz, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.

Olgamir Amancia Ferreira leciona desde 2010 na Faculdade UnB de Planaltina. Decana de Extensão desde o início da gestão da atual reitora, em 2016, é considerada a representante da situação. O indicado a vice da chapa é Gustavo Romero, diretor da Faculdade de Medicina e ex-diretor do Hospital Universitário de Brasília (HUB).





Frases

ROZANA

"A gente imagina que, no segundo turno, a comunidade vá reafirmar esse sentimento de mudança”

OLGAMIR

"Foram feitas muitas entregas, porém há outras demandas que precisam ser tratadas com urgência