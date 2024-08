Incêndio em Samambaia afeta rede de alta tensão e causa explosão

Um incêndio florestal ocorreu na noite desta sexta-feira (23/8), na região de Samambaia. As chamas chegaram até as linhas de transmissão de alta tensão e causaram explosões que assustaram os moradores da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), as explosões ocorreram devido ao arco voltaico provocado pela fumaça na rede elétrica, porém não houve danos e nem vítimas. A empresa responsável pela rede de transmissão esteve no local.



