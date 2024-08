Juíza recebe título de doutora Honoris Causa no IDP

A juíza costa-riquenha Nancy Hernández López, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi homenageada com o título de doutora Honoris Causa pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) na quarta-feira (21/8).

Nancy foi reconhecida pela contribuição para a proteção e promoção dos direitos humanos na América, sobretudo a Latina, e por ser a primeira mulher a ocupar a presidência da Corte Interamericana.

Estiveram presentes na homenagem figuras do cenário jurídico brasileiro, como o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e o Juiz Rodrigo Mudrovitsch, vice-presidente da Corte Interamericana dos Direitos Humanos.

"Tratamos de tamanha diversidade de problemas a depender do tipo de caso e da conjuntura. Temos exemplos como o da Costa Rica, que tem 100% de cumprimento de sentenças da Corte. Tivemos avanços muito importantes nos casos da Argentina. E estamos justamente com reuniões de alto nível aqui no Brasil porque o país estabeleceu toda uma estrutura de cumprimento de sentenças da Corte, muito completo, e vemos avanços significativos", considerou a juíza em maio, em entrevista ao portal Jota.

Doutora Honoris Causa

O título Honoris Causa é concedido por universidades e institutos de pesquisa a pessoas que se destacaram de maneira significativa para a humanidade. A expressão vem do latim e significa "por causa de honra".

Uma doutora Honoris Causa recebe igual tratamento e privilégios aos que realizaram um doutorado acadêmico de forma convencional.