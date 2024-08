Desaparecidos: PCDF faz campanha nacional de coleta de DNA

Para intensificar a busca por desaparecidos no DF e em todo o país, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) participa da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas. A iniciativa, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), visa coletar material genético de familiares para facilitar a identificação de pessoas desaparecidas por meio de exames de DNA.

A campanha é parte da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e tem como objetivo principal ampliar o banco de dados genéticos, aumentando as chances de encontrar pessoas desaparecidas, vivas ou falecidas. Em um caso de sucesso recente, a colaboração entre os Bancos de Perfis Genéticos do DF e do Rio de Janeiro foi fundamental para identificar uma vítima desaparecida durante as chuvas devastadoras em Petrópolis.

Entre os dias 26 e 30 de agosto, das 9h às 18h, a coleta de material genético será realizada no Instituto de Pesquisa de DNA Forense (IPDNA) da PCDF. Familiares de pessoas desaparecidas podem agendar a coleta pelo telefone: (61) 3207-4365 ou pelo e-mail: ipdna-desaparecidos@pcdf.df.gov.br.

A coleta de DNA é um procedimento simples, indolor e fundamental para auxiliar nas buscas por pessoas desaparecidas. Ao doar uma amostra de saliva, os familiares contribuem para a resolução de casos que, muitas vezes, permanecem sem solução há anos.