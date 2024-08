Idosa, gestante e criança ficam feridas após acidente na Epia Norte

Uma mulher de 65 anos ficou presa dentro do carro e uma gestante e uma criança ficaram feridas após colisão na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) Norte, na manhã deste sábado (24/8). O acidente aconteceu por volta das 8h20, na DF 003, na altura do Km 08, sentido Norte (Sobradinho/DF).



A colisão envolveu dois carros de passeio, um Toyota/Corolla, onde estava a senhora de 65 anos e um VW/Jetta, além de um poste de iluminação pública de concreto, que chegou a tombar.

24/8/24 - Acidente de trânsito na Epia Norte (foto: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher de 32 anos, grávida de sete meses, estava no Jetta e apesar de reclamar de dores no tórax e na barriga, não tinha ferimentos aparentes. Ela foi atendida e encaminhada consciente, orientada e estável para atendimento.

Uma criança de seis anos, que também estava no carro, tinha um corte profundo na parte da frente da cabeça com sangramento ativo e uma provável fratura de fêmur da coxa esquerda. Ela foi atendida pelos militares e passou pelo protocolo de trauma e primeiros socorros, tendo também a regulação médica na cena. Depois disso, ela foi levada, consciente, orientada e estável, para o Hospital Santa Helena da Asa Norte.

O motorista do carro, um homem de 30 anos, estava com ferimento na perna direita, mas recusou o transporte ao hospital, indo por meios próprios.

24/8/24 - Acidente de trânsito na Epia Norte (foto: CBMDF/Divulgação)

A condutora do Corolla ficou presa dentro do carro e os bombeiros precisaram removê-la. Apesar de consciente, orientada e estável, a mulher estava muito agitada. Com um corte na boca e dores no quadril, ela foi encaminhada para o Hospital de Base depois de receber atendimento no local.

A dinâmica do acidente não foi revelada e o local ficou aos cuidados do Departamento de Estradas e Rodagem (DER/DF).