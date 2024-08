DF bate recorde de calor em agosto e se prepara para fim de semana quente

Depois de bater o recorde de calor em agosto na última sexta-feira (24/8), quando a temperatura chegou a 33.1ºC, no Gama, o Distrito Federal se prepara para mais um dia quente e seco.

Neste sábado (24/8), a temperatura mínima chegou a 12ºC, em Águas Emendadas e a máxima pode chegar a 33ºC. Quem se programou para passar o dia na piscina ou no lago pode reforçar o protetor solar, reabastecer a garrafinha de água e seguir com os planos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar segue baixa, variando entre 80% na parte da manhã e podendo chegar a 15% no período da tarde.

A meteorologista Andrea Ramos ressalta que estamos a 123 dias sem chuva no Plano Piloto e 133 em Águas Emendadas e no Paranoá e acrescenta que o padrão se mantém. “Pelo menos daqui até quarta-feira, nada vai mudar, seguimos com as médias típicas do inverno e de agosto, que é o mais seco quando comparado aos demais”, completa.

A meteorologista sugere cuidados com a saúde e ressalta que o Inmet está com dois alertas. O primeiro é o amarelo, que começa a partir das 11h e vai até 19h, com a umidade variando entre 20% e 30%, e o segundo, que se inicia meio dia e vai até 17h é o laranja, que indica umidade entre 12% e 20%.

Cuidados necessários durante os períodos de alerta:

- Manter boa hidratação;

- Hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico;

- Utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade;

- Manter limpeza adequada dos ambientes;

- Dar preferência a refeições leves;

- Evite fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia.