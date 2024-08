Ibaneis declara abertamente apoio a Cleber Lopes na disputa pela OAB-DF

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) declarou abertamente o seu apoio ao advogado e pré-candidato à presidência da Ordem dos Advogados de Brasília (OAB-DF) Cléber Lopes. O criminalista é advogado e amigo pessoal do governador. A declaração foi feita durante cerimônia de outorga do título de cidadão honorário de Brasília a Cleber, realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) na manhã desta segunda-feira (26/8).

“Cléber é o meu advogado particular. Ter o auxílio de uma pessoa técnica, preparada, bom conselheiro me dá muita tranquilidade para governar”, declarou o governador. “Tenho orgulho de dizer que sou amigo do Cléber. Temos o tratamento de irmãos. Tenho certeza que ele tem muita coisa para entregar à advocacia do DF”, completou.

Ibaneis garantiu que não vai envolver o governo na campanha da OAB-DF, mas expressou o seu apoio a Cléber. “Ninguém pode me tirar o direito de ter minha preferência pessoal por uma pessoa por quem tenho muito carinho e que tem muito a entregar”, disse o governador.

Alem do governador, a cerimônia contou com a presença do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Roberval Belinatti; do secretário de governo do DF, José Humberto Pires; do secretário de Economia do DF, Ney Ferraz; da ex-presidente da OAB-DF Estefânia Viveiros, entre outras autoridades do meio jurídico.

Cerimônia de entrega do título de cidadão honorário a Cleber Lopes na CLDF (foto: Ed Alves/CB/DA Press)