Prédio é evacuado após incêndio em apartamento no Sudoeste

Um incêndio em um apartamento na bloco A, da quadra 100 no Sudoeste mobilizou o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e assustou moradores durante a madrugada desta segunda-feira (26/8). O prédio Tropical Center teve que ser evacuado para que os militares realizassem o trabalho de combate.

As chamas começaram em um apartamento no primeiro andar do prédio por volta das 4h30. No começo da manhã, por volta das 6h da manhã os militares do CBMDF informaram que o combate ao fogo já tinha sido concluído, mas seguiu o trabalho de rescaldo e ventilação para que os moradores pudessem voltar aos apartamentos.

O edifício, de uso misto, abriga comércios e unidades habitacionais. Não há feridos. A perícia deverá investigar as causas do incidente.