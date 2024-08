Homem com longa ficha criminal é preso após furtar motocicleta no Gama

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após ser identificado como autor do furto de uma motocicleta no setor de indústrias do Gama. O crime ocorreu na sexta-feira (23/8), mas só foi divulgado neste domingo (25/8).

De acordo com informações da PMDF, o indivíduo foi localizado no estacionamento de um supermercado, em Santa Maria, graças ao sistema de rastreamento instalado na moto. O proprietário do veículo relatou que havia estacionado no local de trabalho e, ao retornar, por volta das 15h30, percebeu que o veículo não estava mais onde havia deixado.

Ele acionou a empresa de rastreamento, que forneceu a localização em tempo real da motocicleta. Com a informação, uma equipe da PMDF foi alertada e começou as buscas. Ao chegarem no local indicado pelo GPS, os policiais avistaram o homem, que demonstrava comportamento suspeito, transitando nas proximidades da motocicleta com um capacete em mãos e visivelmente inquieto com a presença da polícia.

Segundo a Polícia Militar, o criminoso tem uma extensa ficha criminal, com passagens por furto, roubo, envolvimento com entorpecentes, receptação, lesão corporal e ameaça. Além disso, ele também responde, no estado de Goiás, por tentativa de homicídio, receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O autor do furto, junto à motocicleta recuperada, foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.