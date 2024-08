Polícia apreende duas armas após disparos em via pública do Itapoã - (crédito: PMDF)

Duas espingardas e uma arma falsa foram apreendidas pelos Policiais Militares do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40). A ação ocorreu na noite deste domingo (25/8), no Núcleo Rural Fazenda Velha, no Itapoã. A polícia chegou ao local depois que um homem disparou contra uma pessoa em via pública da região.

Aos polícias, a vítima dos disparos contou que o autor apareceu em um carro e efetuou cinco disparos. A vítima não se feriu porque um dos tiros acertou o celular que estava em seu bolso. Ainda segundo a vítima, o suspeito posteriormente passou na frente de sua casa, no Núcleo Rural Capão da Erva, e efetuou mais três disparos além de ameaçar quem comunicasse o ocorrido à polícia.

A equipe do Gtop 40 foi até a casa do suspeito no povoado Três Conquistas, em Planaltina. O acusado correu para uma área de mato fechado e não foi mais localizado pela equipe policial. A esposa dele estava na residência e autorizou uma busca na casa. Em um quarto ao lado do guarda-roupas os policiais localizaram dois rifles de pressão adaptados para munições de calibre 22, um simulacro de pistola e 26 munições.



O material apreendido foi entregue aos agentes da 6ª DP (Paranoá). O carro utilizado no crime estava na garagem do suspeito que segue foragido.