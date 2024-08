Tombamento de caminhão causa engarrafamento no acesso ao Lago Norte

Sem informações sobre a causa do acidente - (crédito: CBMDF)

Um tombamento de caminhão causou um engarrafamento significativo na via de acesso ao Lago Norte, no Distrito Federal, nesta segunda-feira (26/08), às 13h30. O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado e enviou três viaturas para atender à ocorrência.

Ao chegarem ao local, as equipes constataram que o caminhão, que transportava entulho, havia tombado, bloqueando uma faixa de rolamento. Durante a operação, foi identificado um vazamento de combustível, o que levou os bombeiros a realizar a contenção do derramamento e a limpeza da pista. Não houve vítimas, e o condutor do caminhão saiu ileso



A dinâmica do acidente ainda é desconhecida, mas a polícia foi acionada para o local