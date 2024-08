Projeto promove conscientização sobre violência de gênero em escolas do DF

Nesta segunda-feira (26/8), foi lançado o projeto “Educar para Proteger”, promovido pela Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF), em parceria com o Instituto Inside Brasil. O projeto teve como objetivo principal conscientizar os alunos do ensino médio dos Centros Educacionais da Rede Pública do DF sobre a importância do respeito e da proteção às mulheres.

O evento de lançamento ocorreu no Centro Educacional Myriam Ervilha, localizado no Condomínio Residencial Salomão Elias, em Água Quente. Na ocasião, foi realizada uma série de debates educativos e foram implantadas comunicações visuais em 42 escolas do Distrito Federal, destacando a importância do combate à violência de gênero. Essas unidades foram indicadas pela Secretaria de Educação com o intuito de promover um ambiente escolar mais seguro e informado.

Giselle Ferreira, Secretária da Mulher do DF esteve presente no evento e ressaltou a importância da ação. "Pretendemos passar por mais de 57 escolas para informar esses jovens acerca da violência de gênero contra mulheres e meninas. A informação salva, encoraja mulheres e faz com que todos entendam a importância do tema", explicou.

Durante o evento, algumas atividades foram realizadas, incluindo a distribuição de folders e informativos, sessões interativas e debates que envolveram alunos e educadores. Estiveram presentes especialistas, educadores e representantes de organizações de defesa dos direitos das mulheres, que se dedicam a orientar os participantes e a esclarecer dúvidas sobre o tema. O evento foi aberto a todos os alunos do Centro Educacional Myriam Ervilha e seus familiares.

*Com informações da Secretaria da Mulher do Distrito Federal