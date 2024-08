Brasília amanhece encoberta de fumaça pelo segundo dia consecutivo

Os brasilienses têm enfrentado uma situação climática atípica para a região. Devido ao número de incêndios pelo país, uma densa camada de fumaça cobriu o céu da capital pelo segundo dia seguido e tem gerado desconforto e preocupação sobre a qualidade do ar e os impactos na saúde.

A meteorologista Andréia Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), destacou que para os próximos dias, a previsão é de que a temperatura em Brasília continue alta, com máxima de 32°C, enquanto a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 20% durante a tarde, mantendo as condições típicas do inverno seco e quente da região.

Leia também: Prédio é evacuado após incêndio em apartamento no Sudoeste

A especialista forneceu uma análise detalhada ao Correio, sobre as causas e a previsão para a dissipação desses poluentes. Segundo ela, a ocorrência de fumaça nessa época do ano não é totalmente inesperada, pois o inverno no Planalto Central é caracterizado por baixa umidade do ar, estiagem prolongada e amplas variações de temperatura ao longo do dia.

De acordo com dados do Inmet, Brasília acumula 135 dias sem chuvas, e a tendência é que essa condição persista. "Essas características do inverno, como a baixa umidade e a ausência de chuvas, favorecem o aumento das queimadas, que por sua vez, resultam em grande quantidade de material poluente na atmosfera", explicou a meteorologista.

Leia também: Vítima de feminicídio tinha medida protetiva contra autor

Segundo Ramos, o vento tem desempenhado um papel crucial na disseminação da fumaça sobre o DF. Nos últimos dias, o predomínio de ventos que vieram do sudeste, somado à ocorrência de queimadas intensas, contribuiu para o transporte da fumaça até a capital federal. "Esse tipo de situação favorece o transporte do material particulado, e com a estabilidade atmosférica que estamos vivendo, ele fica preso e persistindo sobre a cidade", detalhou Andréia.

Até quando a fumaça ficará sobre Brasília?

Sobre a expectativa de dissipação da fumaça, Andréia destacou que duas condições podem acelerar esse processo: a ocorrência de chuvas ou uma mudança na direção dos ventos. Entretanto, a previsão de chuva para os próximos dias é baixa. "Infelizmente, não temos previsão de chuva para os próximos dias. A esperança é que a mudança na direção dos ventos, prevista para amanhã à tarde, ajude a dissipar essa fumaça", comentou.

Ao contrário do que muitos poderiam pensar, a presença da fumaça não piora a umidade do ar. Segundo a meteorologista, os números podem até aumentar por causa da presença de partículas na atmosfera, que ajudam na formação de nuvens. "Hoje pela manhã, a umidade chegou a 95%, mas essa sensação de maior umidade é um efeito das partículas em suspensão", explicou.