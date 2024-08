Polícia instaura inquérito para investigar incêndio que deixou três mortos

O fogo se alastrou rapidamente pelo apartamento, impedindo Graciane e Luiz de sair do local - (crédito: Amarildo Castro/Blog do Amarildo)

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) abriu um inquérito para investigar as causas do incêndio que deixou um casal e um recém-nascido mortos na manhã desta terça-feira (27/8), em Valparaíso, no Entorno do DF. Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, e o marido, Luiz Evaldo, 28, pularam com o filho, de 19 dias, e o cachorro da janela do sétimo andar na tentativa de escapar do incêndio que consumia o apartamento em que moravam, no condomínio Parque das Árvores, no bairro Parque Rio Branco.

O delegado Bruno Van Kuyk, da 1ª Delegacia de Valparaíso, afirmou ao Correio que um inquérito policial foi instaurado ainda nesta terça-feira para investigar o fato. “Havia uma equipe da PCGO no local que colheu as informações preliminares. Estou analisando as informações e vou instaurar o inquérito hoje.”

Em coletiva de imprensa promovida no começo da tarde, o major Maurício Correio, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), informou que a principal hipótese para justificar o incêndio seria um suposto vazamento de gás. A afirmação vai depender, segundo ele, do resultado da perícia.

Tragédia

O incêndio ocorreu por volta das 10h20. Inicialmente, as informações eram de que estavam no apartamento apenas o casal e o recém-nascido, mas, segundo o irmão de Luiz, Elivelton Lima, estavam presentes também a avó de Graciane e um rapaz contratado para impermeabilizar o sofá.

A avó da vítima e o funcionário conseguiram sair às pressas e escaparam com vida. Não há, no entanto, informações sobre o estado de saúde dos dois. “Ele (funcionário) conseguiu tirar a senhora, mas o restante não conseguiu”, disse. Segundo Elivelton, o fogo teria começado na cozinha e se alastrado rapidamente, dificultando e impossibilitando a saída. “Pelo o que me falaram, só sobrou a sacada, de onde eles pularam”, completou.

Todo o Bloco E do condomínio foi interditado e os moradores precisaram deixar os apartamentos. Não há, no entanto, previsão para a liberação. Os outros blocos continuam operando normalmente. Segundo os bombeiros, 15 pessoas que inalaram fumaça foram levadas para hospitais sem ferimentos.