Vazamento de gás pode ter causado incêndio que deixou casal e bebê mortos

Um incêndio atingiu o sétimo andar de um prédio no condomínio Parque das Árvores, no bairro Parque Rio Brando, em Valparaíso - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Uma explosão de gás teria sido a causa do incêndio que deixou um casal e um recém-nascido de dois meses mortos na manhã desta terça-feira (27/8), no condomínio Parque das Árvores, no bairro Parque Rio Branco, em Valparaíso de Goiás. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO). Além do casal e do bebê, o cachorro de estimação da família também morreu.

O fogo começou por volta das 10h20 em um apartamento do sétimo andar. Moradores relataram ter escutado uma explosão, mas não sabiam o queera. O major Maurício Correia, do CBMGO, informou que a principal linha de investigação sobre o que teria provocado o incêndio seria uma explosão de gás. Os bombeiros, ao chegar, notaram que o sistema de encanamento apresentava fissuras. “Só a perícia poderá dizer, porque pode ter sido uma outra coisa que explodiu e interferiu no encanamento de gás”, explicou.

O casal e o bebê, que morreram ao pular do sétimo andar, foram identificados pela polícia. Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, o marido, Luiz Evaldo, 28, e o filho dos dois, o pequeno Léo, de apenas 2 meses, estavam na varanda do apartamento quando o fogo começou. Segundo o CBMGO, o casal pulou junto com o bebê para escapar das chamas, mas eles não resistiram aos ferimentos.

Jorge Luiz, 33, mora no mesmo bloco no qual Graciane e Luiz residiam e relata ter escutado um estrondo. “Minha esposa correu imediatamente para a varanda e viu uma vizinha gritando e dizendo que tinha fogo. Não deu tempo de fazer nada. Pegamos as coisas e saímos correndo do apartamento”, detalhou. Ao sair do condomínio, o porteiro disse ter visto o corpo do casal no chão. “Foi muito assustador. Olhei uma vez e não consegui virar mais o rosto”, completou.

Todo o Bloco E do condomínio foi interditado e os moradores precisaram deixar os apartamentos. Não há, no entanto, previsão para a liberação. Os outros blocos continuam operando normalmente. Segundo os bombeiros, 15 pessoas que inalaram fumaça foram levadas para hospitais sem ferimentos.